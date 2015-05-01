Порошенко хоче створити короткотермінові командні курси для підготовки молодших офіцерів



Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу СТБ.

“Наступного тижня я звернусь до Верховної Ради і Міністерства оборони для того, щоби створити короткотермінові командні курси для підготовки молодших офіцерів, де через декілька місяців інтенсивних навчань ці бійці, які мають величезний бойовий досвід і дуже добре себе зарекомендували в бою... мали можливість закінчити курси і отримати перше офіцерське звання молодших лейтенантів”, - сказав Порошенко.

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