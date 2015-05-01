У Львові міліція розділила учасників "Соціального маршу" та "Правий сектор"

Про це з місця події повідомляє IA ZIK.

Організація «Автономний опір» подала заявку про проведення 1 травня маршу з метою закликати українців відстояти свої соціальні права та солідаризуватися. Марші проходять за таким маршрутом: пам’ятник Чорноволу на вул. Підвальній – вул. Підвальна – пл. Ринок – пр. Свободи – вул. Гнатюка – пл. Григоренка – вул. Листопадового Чину – пам’ятник Іванові Франку.

Як повідомила представник «Автономного опору» Ярина Волошин, метою заходу є привернути увагу львів’ян до того, що влада приймає антинародні закони, та закликати людей боротися за свої соціальні права.

У той час, на місце події прийшли бійці Добровольчого українського корпусу «Правого сектору» та представники Правого сектору Львівщини.

Читайте такожПершотравнева демонстрація комуністів у Києві: сутички і Симоненко в кефірі (фоторепортаж)Як заявив командир 2-го запасного батальйону ДУК «Правий сектор» Тарас Хамер, вони мають намір «недопустити необільшовицького реваншу у місті Лева».

«Вони («Автономний опір», – IA ZIK) «ліві», вони сповідують соціалістичні анархічні погляди, є фактаж, що це п’ята колона, рука Москви. Вони хочуть вчинити дебош та показати, що вони можуть вільно марширувати», – зазначив Хамер.

За його словами, представни Правого сектору Львівщини мають намір не допустити, щоб першотравневий соціальний марш відбувся.

Наразі учасники заходів з обох сторін перегукуються різними гаслами.

Поміж ними стоять працівники міліції у кілька рядів.



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