Приземлення Іл-76 з евакуйованими з Непалу українцями (фотогалерея)

Як передає кореспондент УНІАН, літак приземлився на військовому майданчику аеропорту «Бориспіль». Серед іноземних громадян представники, зокрема Франції, Грузії, Росії та Польщі.

У коментарі журналістам речник МЗС Євген Перебийніс повідомив, що кількість громадян України, які могли перебувати в Непалі, становить 210 осіб.

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За словами Перебийноса, 35 громадян повернулися в Україну своїми силами. 21 громадянин України залишився у Непалі, відмовившись евакуюватися зараз.

«Ще 46 громадян залишаються у списках такими, що не вийшли на звязок», - зауважив речник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, кількість жертв землетрусу в Непалі становить понад 7 тис. осіб, постраждалих – більш як 14,3 тис.

30 квітня для евакуації українців з Непалу вилетів літак Іл-76 Міноборони. Він зробив посадку в Делі, де з’ясувалося, що літак потребує ремонту. Деталі для ремонту передавали з України. Літак зміг забрати українців зі столиці Непалу - міста Катманду - лише 5 травня. 6 травня о 6.35 Іл-76 вилетів з аеропорту Делі до столиці Азербайджану Баку, де був дозаправлений.