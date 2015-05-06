Евакуація з Непалу: українці ділять один пайок на трьох і сплять на злітно-посадковій смузі (фото)

Про це він написав у Facebook.

«Думаю, що ця рятувальна операція повинна увійти в історію, як найбільш бездарна і цинічна акція держави щодо своїх громадян. Годували дуже добре - приблизно 30 сухпайків на всіх (99 осіб плюс рятувальники і екіпаж). Людям доводилося ділити 1 пайок на 3х. Багато хто взагалі залишилися голодними. Правда в аеропорту Делі, Зорян Шкіряк годував людей за свої гроші», - написав активіст.

НЕПАЛ. Думаю, що ця рятувальна операція повинна увійти в історію, як найбільш бездарна і цинічна акція держави в... Posted by Ilia Kenigshtein on 6 Травень 2015 р.

Він також додав, що в однієї дитини при подорожі виявили отит. «У лікарів навіть немає банального нафтизину. При зльоті і посадці боліло сильно - отит. Порадили змушувати його позіхати», - розповів він.

Кенігштейн також опублікував фотографію в аеропорту Баку – українці сплять прямо на злітно-посадковій смузі.

Читайте такожІл-76 з евакуйованими з Непалу українцями приземлився в Баку (фото)

Як повідомляв УНІАН, землетрус в Непалі магнітудою 7,9 стався вранці 25 квітня.

30 квітня для евакуації українців з Непалу вилетів військово-транспортний літак Іл-76 Міноборони. Він здійснив посадку в Делі, де з'ясувалося, що літак потребує ремонту. Деталі для ремонту передавали з України.

Літак зміг забрати українців з Катманду лише 5 травня. Очікується, що евакуйовані з Непалу громадяни прибудуть у Київ сьогодні пізно ввечері.