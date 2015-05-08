Бойовики готують провокації з масштабними жертвами серед мирного населення - РНБО

У найближчі дні бойовики готують провокації з масштабними жертвами, - повідомляє прес-служба РНБО.

В Раді національної безпеки і оборони України радять жителям на окупованих територіях Донбасу утриматись від участі у масових заходах через загрозу масштабних провокацій з людськими жертвами з боку російсько-терористичних угруповань.

У цьому зв'язку РНБО звернулося до місцевих мешканців, які проживають на окупованих територіях Донбасу: "Попереджаємо місцеве населення, яке залишилося на окупованих територіях про реальну небезпеку для їх життів від запланованих російсько-терористичними угрупованнями провокацій і радимо утриматися від участі в зазначених небезпечних заходах".

Дані провокації плануються для зриву «мінських угод» та відновлення активних бойових дій на сході України.

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Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, бойовики готують масштабну криваву провокацію 9 травня в Донецьку та мають намір розстріляти мирну демонстрацію, щоб створити привід для масованого наступу в районі населених пунктів Широкине, Піски та Станиця Луганська.

«За даними розвідки, ватажки незаконних збройних формувань готують масштабну криваву провокацію, а саме у день Перемоги, 9 травня, бойовики мають намір розстріляти мирну демонстрацію в Донецьку. У цьому терористичному акті ворог заздалегідь звинуватить сили АТО», - заявив 5 травня речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.