У Києві триває церемонія відзначення Дня пам'яті та примирення

Вона розпочалася о 22:00 з виступу президента України на площі біля приміщення музею Великої вітчизняної війни.

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Під час церемонії глава української держави розповів, що його діди, дід Іван і дід Сергій брали участь у Другій світовій війні. Також стало відомо, що дід дружини президента Марини Порошенко пропав безвісти в лихоліття війни під Одесою.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на заході присутні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк з дружиною, мер Києва Віталій Кличко та ін .

На площі біля музею забралися більше 1 тис осіб.

Мистецька програма “Голоси героїв” пройде за участі акторів та низки гуртів, зокрема, “Піккардійська терція”, “Кому вниз”, “Тінь сонця”, “Kozak System”, а також національних колективів, серед яких Національний заслужений академічний ансамбль танцю України ім. П. Вірського.

За вершиться програма о 23:01 акцією "Перша хвилина миру".

Після виступу Порошенко вітався з ветеранами Червоної армії, УПА та АТО.