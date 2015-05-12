"ДНР" підпише угоду про взаємодопомогу з Південною Осетією - представник осетинців

Визнання «ДНР» незалежності Республіки Південна Осетія є повторним крок на саме перше визнання ДНР, яке зробила РПО влітку 2014 року, - про це заявив ТАСС спікер південноосетинського парламенту Анатолій Бібілов, який знаходиться в Донецьку на святкуванні першої річниці утворення ДНР.

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«Це визнання - черговий крок до подальшого розвитку взаємин двох республік, наші відносини виходять на новий рівень, основа цього вже закладена відкриттям диппредставництв в ДНР і РПО», - сказав Бібілов.

За його словами, між Південною Осетією і ДНР будуть підписані «міждержавну угоду і міжвідомчі договори», які передбачають взаємну допомогу республік, у т. ч. у військовій сфері.

Раніше УНІАН повідомляв, що керівництво терористичної організації "ДНР" відповідно на "широку автономію" в складі України, але без шкоди своїм інтересам.