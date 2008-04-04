У Львові евакуйовують людей: підриватимуть 250-кілограмову авіабомбу

11:45, 04 квітня 2008
Політика
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Боєприпас не можна перевозити

У Львові 3 квітня під час риття екскаватором котловану під фундамент багатоповерхового житлового будинку на вулиці Пасічній було виявлено 250-кілограмову фугасну авіаційну бомбу часів Великої Вітчизняної війни.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН начальник прес-центру Головного управління МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО.

За його словами, авіабомба споряджена двома діючими підривниками, один з яких виявився пошкодженим, що унеможливлює вивезення небезпечного боєприпаса для знешкодження на спеціальний полігон, оскільки він може здетонувати по дорозі. Тому знешкодження авіабомби проводитиметься сьогодні на місці знахідки, тобто у мікрорайоні “Пасічний”, що недалеко від центру Львова.

"Зараз фахівці проводять експертизу щодо найбільш безпечного та ефективного знешкодження авіабомби, а також розрахунки, щоб вибухова хвиля не пошкодила міські комунікації та житлові будинки. Даній операції присвоєно найвищий ступінь небезпеки, оскільки це становить загрозу для життя людей”, - сказав П.ВАСИЛЕНКО.

Він повідомив, що на даний час розпочалася евакуація мешканців прилеглих будинків.

Оскільки фугасна авіабомба може здетонувати у будь-який момент, було прийнято рішення провести знешкодження її вже сьогодні, не залишаючи на ніч, після проведення всіх необхідних розрахунків та вжиття заходів безпеки, додав П.ВАСИЛЕНКО.

 

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