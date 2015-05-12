Шкіряк розповів про витрачені гроші на евакуацію українців з Непалу

Про це повідомив Зорян Шкіряк, який подав у відставку з посади виконуючого обов'язки голови ДСНС. "Залишки невикористаних коштів в сумі 152 тис. 545 грн знаходяться на реєстраційних рахунках в Держказначействі", - уточнив Зорян Шкіряк.

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"Що стосується використання бюджетних коштів під час цього процесу (евакуації громадян України з Непалу) на сьогоднішній день інформація наступна: ДСНС в межах своєї компетенції в період з 29 квітня по 7 травня 2015 року організовано виконання заходів з евакуації громадян України з Непалу", - зазначив він.

За словами Зоряна Шкіряка, з метою забезпечення евакуації ДСНС залучалося 64 людини особового складу та 18 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, для евакуації громадян України з Непалу Кабінет міністрів виділив у загальному 7,4 млн грн. Зокрема, Міністерству закордонних справ виділили 360 тис. грн, Міністерству оборони – 6,75 млн грн, МВС, який курирує ДСНС – 280,6 тис. грн.