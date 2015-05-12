Рада ухвалила постанову про патріотичне виховання молоді та вшанування героїв АТО

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 235 із 307 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Постановою передбачено надавати підтримку на державному рівні заходам «з поширення правдивої інформації про обставини збройної агресії Російської Федерації проти України, окупації Криму, про розв’язування Росією війни на Донбасі та намагання дестабілізувати ситуацію в інших регіонах України шляхом підтримки сепаратизму, тероризму, масових заворушень та інформаційних атак».

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Постановою ВР уряду України рекомендується, зокрема, організувати системне збирання та поширення інформації про героїчні вчинки воїнів – учасників АТО, волонтерів, громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України, зокрема, про осіб, відзначених державними нагородами України, та обставини, що стали підставою для нагородження (за винятком випадків, які стосуються забезпечення безпеки зазначених осіб, членів їхніх родин та недопущення розкриття інформації з обмеженим доступом); Спільно з Радою національної безпеки і оборони, Службою безпеки України та Генеральною прокуратурою організувати системне збирання, облік та зберігання доказів російської агресії (зразків військової техніки, зброї, боєприпасів, обладнання, амуніції, документів, фото- та відеоматеріалів тощо) для представлення в музейних експозиціях, пересувних та стаціонарних виставках, використання у підготовці документальних, навчальних фільмів, поширення інформації через ЗМІ, мережу Інтернет та в інший спосіб.

Крім того передбачається створити та організувати демонстрацію в регіонах України та дипломатичних представництвах України за кордоном пересувних виставок - доказів російської агресії.

Також пропонується оновити експозиції історичних, історико-краєзнавчих музеїв та державних заповідників відповідних профілів, з обов’язковим представленням інформації про героїв АТО, волонтерів, громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України; надавати сприяння організаціям закордонних українців, які прагнуть створити виставки доказів російської агресії у країнах проживання.

Відповідно до постанови, фінансування зазначених заходів має відбуватися за рахунок коштів Державного бюджету, а також за рахунок залучення волонтерської, благодійної та спонсорської допомоги.

Місцевим органам влади пропонується звернутися з пропозицією до трудових колективів, навчальних закладів щодо шефства над українськими воїнами, які брали участь в АТО, а також їхніми родинами, що потребують морально-психологічної, матеріальної або іншої підтримки.

До 1 липня 2015 року уряд та місцеві органи влади мають поінформувати Верховну Раду України про хід виконання цієї постанови.