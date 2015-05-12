Шкіряк: кандидатура на посаду голови ДСНС вже є
18:04, 12 травня 2015Політика
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Колишній виконувач обов’язків голови Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Зорян Шкіряк заявив про те, що кандидатура на посаду голови ДСНС вже є.
Шкіряк повідомив, що кандидат на посаду голови ДСНС вже є / Фото УНИАН
"Пора дати дорогу професіоналам. У нас є кандидатура людини, яка буде достойною на цій посаді", – заявив він, проте не уточнив, про кого йдеться, повідомляє радіо "Свобода".
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Виконувач обов’язків голови ДСНС Зорян Шкіряк повідомив, що подав заяву про відставку.
Після евакуації українців з Непалу, яка почалася 30 квітня і закінчилася 7 травня, Зорян Шкіряк заявляв про готовність піти у відставку. Водночас тоді він зазначив, що не бачить своїх помилок в організації евакуації українців з Непалу.
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