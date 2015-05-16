Яценюк про шлях до Європи: маємо бути стійкими, дисциплінованими і згуртованими

На шляху до Європи українцям слід бути стійкими, дисциплінованими і згуртованими.

Про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив у зверненні з нагоди Дня Європи, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.

Як нагадав Яценюк, у листопаді 2013 року по всій країні громадяни вийшли з гаслами «Україна – це Європа», і так почалась нова епоха нашої історії - Революція гідності.

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«За щире бажання бути частиною об’єднаної сім’ї європейських народів нам довелося заплатити надвисоку ціну. Наш європейський поступ намагались та намагаються зупинити. Ми падали, але підводилися і шли. Ми втрачали своїх героїв, але щодня ставали більш сильними і мудрими, більш незборимими і впевненими у своєму європейському виборі. Наша міць і самопожертва, наш могутній потяг до правди та свободи прорвали завали брехні і викликали хвилю солідарності з Україною у Європі та по всьому світі», - заявив він.

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За словами Яценюка, «ми добре знаємо, що сучасна Європа – це більше, ніж географічне розташування, це більше, ніж політика та економіка. Сучасна Європа – це цінності: фундаментальні права та свободи людини, демократичний принцип державного устрою, правова та соціальна справедливість. Переконаний - ми на правильному шляху. На цьому шляху нам вкрай важливо бути зосередженими, стійкими, максимально дисциплінованими і, головне - беззастережно згуртованими. І тоді Україні бути серед кращих країн Європи. Ми відкрили у собі такі сили і такі якості, про які самі не здогадувалися. Ми знаємо, вміємо, можемо і дуже щиро віримо. Тому – переможемо».