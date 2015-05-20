Порошенко обіцяє, що не дозволить ультраправим шкодити репутації України

Український президент Петро Порошенко заявив, що не дозволить ультраправим в Україні шкодити репутації держави.

Про це президент заявив у інтерв'ю BBC Україна.

За словами президента, крайні праві в Україні не мають значної підтримки серед населення, про що свідчать результати президентських та парламентських виборів минулого року.

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"На президентських виборах вони мали менш як 2%, на парламентських виборах вони мали менш як 3%", - наголосив він.

Водночас пан Порошенко визнав, що ультраправі все ж "доволі активні".

"Я гарантую, що Україна збереже демократичні традиції. І Україна є демократичною країною, і ми нікому не дозволимо демонструвати те, що буде згубним для української репутації", - сказав президент Порошенко кореспонденту ВВС.