СБУ заарештувала котедж начальника київської міліції - журналіст

Про це у Facebook повідомив керівник проекту "Наші гроші" Денис Бігус.

"За давньою традицією, вчора під час якоїсь чергової незаконної забудови, київська міліція виступила на стороні "тітушек". Під особняком головного міліціонера Києва Олександра Терещука - тітушек немає. Хоча це будівництво теж незаконне. Власне, земля під будинком головного міліціонера - арештована СБУ", - написав він.

Журналіст зазначає, що будинок був отриманий через родичів.

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"Отримав головний міліціонер ділянки перевіреним способом. Прописав мати в Києві і оп-па, вона отримала землю в столиці. А потім ділянку отримала дружина. Обидві ділянки - поруч. І головне - ні мати, ні дружина головного міліціонера навіть не просили виділити їм землю. Просто подарунок від Київради. Так як сусідні ділянки теж оформлялися на родичів-підставних, то СБУ заарештувала землю в Жулянах. Тільки розслідування нещодавно передали МВС", - написав Бігус.

"В результаті виділення землі Терещуку розслідують підлеглі Терещука", - резюмував журналіст.