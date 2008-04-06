Путін: не треба втягувати в НАТО колишні республіки СРСР

Президент РФ Володимир Путін вважає, що нездатність НАТО зупинитися в своєму розширенні на схід - прояв старої політики, коли Росія розглядалася Заходом як супротивник.

"На мій погляд, для того, щоб покращувати відносини з Росією, треба не втягувати туди (до альянсу) колишні республіки Радянського Союзу, а покращувати відносини з самою Росією, і тоді дії блоку з тих чи інших напрямків не будуть, можливо, сприйматися так гостро у нас в країні, як це відбувається сьогодні", - сказав Путін на прес-конференції в Сочі.

"Розширення технічне, просте розширення НАТО, на мій погляд, це все-таки політика старої логіки, коли Росія сприймалася мінімум як супротивник, але це вже сьогодні не так", - зазначив президент РФ.

"Неспроможність змінити тему, як казав Черчилль, - це ознака радикалізму", - сказав Путін.