«Пора» висунула Каськіва в мери Києва, але він про це не знає

Київська міська організація громадянської партії «Пора» висунула кандидатуру свого голови Владислава Каськіва в мери Києва. Таке рішення ухвалили делегати міського осередку на конференції в неділю, інформує "Главред" з посиланням на Українські Новини.

Перед голосуванням за кандидатуру Каськіва голова міського осередку, депутат Київради Сергій Рудик сказав, що політрада партії спочатку розглядала два варіанти можливої участі партії у виборах мера Києва.

Один з них — це підтримка єдиної кандидатури в мери Києва, висунутої блоками Юлії Тимошенко і «Наша Україна — Народна самооборона», а другий — висунення свого кандидата. Проте, враховуючи зволікання із висуненням єдиного кандидата, політрада «Пори» вирішила, що партії потрібний свій кандидат.

Проголосувавши за кандидатуру Каськіва, міський осередок вирішив повідомити його про ухвалене рішення, щоб з`ясувати позицію самого Каськіва. У разі самовідводу осередок може переглянути своє рішення на другому етапі конференції, який відбудеться 11 квітня.

Крім того, на конференції в неділю «Пора» визначила принципи формування списку кандидатів в депутати Київради від партії. При цьому сам список обговорюватиметься і затверджуватиметься також 11 квітня. Водночас «Пора» ухвалила принципове рішення самостійно брати участь у виборах Київради, а не блокуватися з ким-небудь.