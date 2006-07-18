БЮТ братиме участь у розподілі комітетів парламенту
10:03, 18 липня 2006Політика
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Про це повідомив Луцький
Фракція Блоку Юлії Тимошенко братиме участь у розподілі комітетів парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про відповідне рішення фракції повідомив журналістам член фракції БЮТ Максим ЛУЦЬКИЙ.
Водночас він не уточнив, хто саме від БЮТ претендуватиме на посаду віце-спікера, але зауважив, що це не Микола ТОМЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, за словами представника Партії регіонів Євгена КУШНАРЬОВА, посаду віце-спікера парламенту може обійняти М.ТОМЕНКО.
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