БЮТ братиме участь у розподілі комітетів парламенту

Фракція Блоку Юлії Тимошенко братиме участь у розподілі комітетів парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про відповідне рішення фракції повідомив журналістам член фракції БЮТ Максим ЛУЦЬКИЙ.

Водночас він не уточнив, хто саме від БЮТ претендуватиме на посаду віце-спікера, але зауважив, що це не Микола ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за словами представника Партії регіонів Євгена КУШНАРЬОВА, посаду віце-спікера парламенту може обійняти М.ТОМЕНКО.