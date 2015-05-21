У Чернівцях близько 3 тисяч осіб у вишиванках сформували "живий" тризуб

Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори флешмобу, близько трьох тисяч молодих людей, одягнених у вишиванки, сформували малий герб України – тризуб.

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Молоді люди, які взяли участь в акції, також танцювали та вигукували патріотичні гасла.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня депутати Чернівецької міської ради ухвалили звернення до президента України Петра Порошенка та всіх територіальних громад з проханням запровадити в країні національний День вишиванки. Ініціатор звернення, активістка Леся Воронюк запропонувала запровадити День вишиванки кожного третього четверга травня.

Довідка УНІАН. Неформально День вишиванки започаткували студенти історичного факультету Чернівецького національного університету в 2008 році. З того часу щорічно у травні свято відзначається у Чернівцях. У 2011 році у місті було встановлено рекорд України: на центральній площі обласного центру одночасно зібралися 4 тис. 189 осіб, одягнені у вишиванки.