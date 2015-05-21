Україна відзначає: соцмережі заполонили селфі у вишиванках (фото)
14:14, 21 травня 2015Суспільство
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Українці в соціальних мережах хизуються своїми вишиванками.
Сьогодні, 21 травня, в Україні відзначають День вишиванки. З цієї нагоди у багатьох містах проведуть флешмоб "Всі у вишиванках".
В соцмережах вже з'явилося безліч барвистих фотографій дітей і дорослих, одягнених у вишиті сорочки і не тільки.
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Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні майже половина народних депутатів прийшли на засідання Верховної Ради у вишиванках.
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