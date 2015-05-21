Папі Римському подарували вишиванку
Делегація посольства України при Святому Престолі подарувала Папі Римському вишиванку.
Про це повідомляє прес-служба відомства у своєму твіттері.
"Презентація української вишиванки Папі Римському Франциску", - підписали фотографії у прес-службі.
Презентація української #вишиванки Папі Римському Франциску. #ДеньВишиванкиpic.twitter.com/MoggS7fpgg
— UKR Emb to HOLY SEE (@UKRinVAT) May 21, 2015
Як видно з фотографій, члени української делегації також були одягнені в українські національні костюми.
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Також вони подарували Франциску коровай і писанки.
Як повідомляв УНІАН, понтифік, виступаючи на Великдень перед віруючими з балкона собору Святого Петра у Ватикані на урочистої пасхальної меси, в посланні і благословення до пастви «Urbi et Orbi» («Місту і Світу») приділив особливу увагу ситуації в Україні, в Сирії і Іраку.