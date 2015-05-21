Папі Римському подарували вишиванку

Про це повідомляє прес-служба відомства у своєму твіттері.

"Презентація української вишиванки Папі Римському Франциску", - підписали фотографії у прес-службі.

Як видно з фотографій, члени української делегації також були одягнені в українські національні костюми.

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Також вони подарували Франциску коровай і писанки.

Як повідомляв УНІАН, понтифік, виступаючи на Великдень перед віруючими з балкона собору Святого Петра у Ватикані на урочистої пасхальної меси, в посланні і благословення до пастви «Urbi et Orbi» («Місту і Світу») приділив особливу увагу ситуації в Україні, в Сирії і Іраку.