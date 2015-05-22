Міноборони спростовує інформацію Amnesty International про катування полонених

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

«Збройні Сили України ніколи не утримували і не утримують «в заручниках» або «в полоні» ані цивільних громадян, ані комбатантів, які підозрюються у терористичній діяльності на території Донецької та Луганської областей», - йдеться в повідомленні.

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Відповідно до заяви відомства, ЗСУ діють у суворій відповідності до чинного законодавства, не утримують жодних осіб, затриманих під час конфлікту на сході України, і не використовують для цього об’єкти Міністерства оборони.

«Затримання осіб, які підозрюються у посяганні на засади державної безпеки, вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, терористичній діяльності, вчиненні інших правопорушень є прерогативою Служби безпеки України. За рішеннням суду СБУ застосовує до них запобіжні заходи — утримання під вартою», - зазначається в заяві Міноборони.

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Факти про затримання, відкриття кримінальних проваджень, їх направлення до суду з’являються на офіційному сайті СБУ, про них повідомляється під час брифінгів та інтерв’ю керівництва СБУ.

Раніше УНІАН повідомляв, що Amnesty International заявляє про застосування обома сторонами конфлікту на Донбасі жорстокого поводження з полоненими.