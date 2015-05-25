Уряд хоче визначити 20 лютого 2014 датою початку окупації Криму
Уряд пропонує Верховній Раді визначити датою початку окупації Криму 20 лютого 2014 року.
Кабінет міністрів вніс на розгляд ВР проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення дати початку тимчасової окупації» (№ 2954).
Проектом пропонується внести зміни до Закону «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», встановивши, що «датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014 року».
У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що в Законі «Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» від 12 серпня 2014 року дата тимчасової окупації Криму визначена з дати прийняття резолюції Генасамблеї ООН № 68/262 - 27 березня 2014 року, а в окремих випадках - з дати набрання чинності Закону «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», якою є 27 квітня 2014 року.
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«Хибне визначення дати початку тимчасової окупації може мати негативні наслідки для України. Крім того, існуюча ситуація має не лише міжнародний та політичний інтерес, а й практичне значення для захисту майнових і немайнових прав держави, громадян і юридичних осіб України, зокрема в контексті розгляду справ проти РФ в міжнародних юрисдикційних органах», - йдеться в записці і додається, що фактичне захоплення Верховної Ради АРК відбулося 26 лютого 2014 року, а порушення збройними силами РФ порядку перетину державного кордону - ще 20 лютого 2014 року.