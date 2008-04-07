8 травня Путін пересяде в крісло Зубкова

Держдума РФ затвердить 8 травня Володимира ПУТІНА на посту голови уряду Росії.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова партії "Єдина Росія" й спікер Держдуми Борис ГРИЗЛОВ, передає ПРАЙМ-ТАСС.

"Ми чекаємо 7 травня, коли пройде інавгурація нового Президента, й 8 травня, коли буде затверджена кандидатура прем`єр-міністра - лідера списку "Єдина Росія" В.ПУТІНА", - сказав він.

Б.ГРИЗЛОВ заявив, що "Єдина Росія" "зуміє забезпечити спадкоємність курсу В.ПУТІНА". "Єдина Росія" - це партія влади, яку підтримує більшість громадян Росії та пов`язує з нею своє майбутнє й свій оптимізм", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня Центрвиборчком РФ оголосив остаточні підсумки виборів Президента Російської Федерації, що пройшли 2 березня. Згідно з постановою ЦВК, Дмитро МЕДВЕДЄВ, який набрав за підсумками голосування 70,28% голосів, обраний новим Президентом РФ.