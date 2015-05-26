Турчинов: Україна не буде поставляти Росії комплектуючі до зброї
Україна ніколи не буде поставляти комплектуючі до зброї агресора, яким він збирається вбивати українських громадян.
Таку заяву зробив секретар РНБО Олександр Турчинов. При цьому він зазначив, що незважаючи на всі складнощі, з якими стикається держава, йде робота над відновленням оборонно-промислового комплексу.
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"Сьогодні ті підприємства, які багато років поспіль простоювали без замовлень, працюють у кілька змін. Україна відновлює свої позиції і на міжнародних ринках озброєнь, і все робить для того, щоб, незважаючи на протидію Росії, забезпечити надійною сучасною і якісною зброєю наші Збройні сили", - сказав він.
Крім цього, він спростував слова президента Росії Володимира Путіна про втрату позицій українських підприємств оборонно-промислового комплексу через відмову від співпраці з РФ. За його словами, військово-політичне керівництво Росії і її спецслужби системно працювали на знищення військового потенціалу України.
"Наші підприємства ОПК доводили до банкрутства, знищувалися Збройні сили і оборонний потенціал країни. Агресія Російської Федерації повинна була стати фінальним акордом в їх планах на шляху знищення незалежності нашої країни", - підкреслив Олександр Турчинов.
Він також зазначив, що на цьому тлі заяви Путіна про те, що український ОПК втратить свої позиції через припинення взаємодії із Росією "дивують своїм блюзнірством і неадекватністю".
Як повідомляв УНІАН, 25 травня Володимир Путін висловив думку, що відмова Росії від кооперації з українськими підприємствами ОПК поставила їх на межу банкрутства.