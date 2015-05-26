Турчинов: Україна не буде поставляти Росії комплектуючі до зброї

Таку заяву зробив секретар РНБО Олександр Турчинов. При цьому він зазначив, що незважаючи на всі складнощі, з якими стикається держава, йде робота над відновленням оборонно-промислового комплексу.

Читайте такожКабмін передав ДП "Антонов" до складу "Укроборонпрому"

"Сьогодні ті підприємства, які багато років поспіль простоювали без замовлень, працюють у кілька змін. Україна відновлює свої позиції і на міжнародних ринках озброєнь, і все робить для того, щоб, незважаючи на протидію Росії, забезпечити надійною сучасною і якісною зброєю наші Збройні сили", - сказав він.

Крім цього, він спростував слова президента Росії Володимира Путіна про втрату позицій українських підприємств оборонно-промислового комплексу через відмову від співпраці з РФ. За його словами, військово-політичне керівництво Росії і її спецслужби системно працювали на знищення військового потенціалу України.

"Наші підприємства ОПК доводили до банкрутства, знищувалися Збройні сили і оборонний потенціал країни. Агресія Російської Федерації повинна була стати фінальним акордом в їх планах на шляху знищення незалежності нашої країни", - підкреслив Олександр Турчинов.

Він також зазначив, що на цьому тлі заяви Путіна про те, що український ОПК втратить свої позиції через припинення взаємодії із Росією "дивують своїм блюзнірством і неадекватністю".

Як повідомляв УНІАН, 25 травня Володимир Путін висловив думку, що відмова Росії від кооперації з українськими підприємствами ОПК поставила їх на межу банкрутства.