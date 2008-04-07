Сьогодні на засіданні політради Партії регіонів не було визначено кандидатуру на посаду Київського міського голови.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, народний депутат Дмитро ТАБАЧНИК взяв самовідвід.

У прес-службі повідомляють, що “остаточне рішення з цього питання буде ухвалене протягом доби”.

Як повідомлялося, Партія регіонів мала намір висунути кандидатуру Д.ТАБАЧНИКА для участі у виборах мера Києва.