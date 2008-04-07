Табачник взяв самовідвід
17:19, 07 квітня 2008Політика
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ПР визначиться з кандидатурою на мера Києва протягом доби
Сьогодні на засіданні політради Партії регіонів не було визначено кандидатуру на посаду Київського міського голови.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, народний депутат Дмитро ТАБАЧНИК взяв самовідвід.
У прес-службі повідомляють, що “остаточне рішення з цього питання буде ухвалене протягом доби”.
Як повідомлялося, Партія регіонів мала намір висунути кандидатуру Д.ТАБАЧНИКА для участі у виборах мера Києва.
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