Льовочкіна і Сергія Клюєва викликали на допит як свідків у справі про вбивство Калашникова

Як повідомляє прес-служба МВС, така необхідність виникла у слідчих Головного слідчого управління МВС.

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Як наголошується в повідомленні, метою процесуальної дії є встановлення обставин знайомства загиблого Олега Калашникова з Сергієм Льовочкіним і Сергієм Клюєвим. Крім того, слідчі будуть з'ясовувати їх взаємини, коло спілкування, наявність можливих боргових зобов'язань, конфліктних ситуацій, погроз, спільних проектів, у тому числі - пов'язаних з Партією регіонів і передвиборчою компанією.

У зв'язку з цим Сергій Льовочкін і Сергій Клюєв в установленому порядку викликані для допиту в якості свідків, підкреслюється в повідомленні.