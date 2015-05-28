РФ хотіла створити у 9 областях України заповідник "русского мира", але проект провалився - Порошенко

Проект "Новоросія", який мав охопити 9 областей України, провалений, країна продемонструвала єдність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко в інтервю українським телеканалам.

Читайте такожГенштаб: Збройні сутички між бойовиками - не згортання проекту "Новоросія", а організація військ

"Бажання РФ було - аж ніяк не окупувати Донецьк чи Луганськ. Всі ми знаємо, що ключовий план, який на першому етапі стояв - це створення "Новоросії". 9 областей України, а саме - Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області і Крим мали бути відсічені. Половина країни, більше половини промислового потенціалу мали бути відсічені… І там планувалося створити заповідник "Русского мира" - "Новоросія", саме так вони назвали цей проект", - сказав президент.

За його словами, для реалізації цього проекту передбачався "вибух протестів" у всіх цих областях, введення провокаторів, російських військ і знищення України.

"Зараз ми чітко знаємо, який був план - знищення країни І з чим я хочу привітати, що є очевидним досягненням всіх українців та всієї України - цього місяця було офіційно оголошено, що проект "Новоросія" зазнав краху, він не відбувся", - сказав Порошенко.