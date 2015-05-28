В ЄС не підтверджують продовження санкцій проти Сергія Клюєва - джерело

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомило джерело в ЄС. "Розгляд питання продовження санкцій все ще триває", - сказав співрозмовник агентства.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні генеральний прокурор Віктор Шокін заявив, що Євросоюз продовжив дію санкцій проти Сергія Клюєва.

На початку березня ЄС продовжив на рік санкції для 14 колишніх чиновників часів президентства Віктора Януковича, до 6 червня – для чотирьох. До червня санкції продовжені для Олени Лукаш, Віктора Януковича-молодшого (який загинув на Байкалі), Сергія Клюєва і Дмитра Табачника.