Затриманий спецназівець Єрофєєв хоче, щоб його звинувачували у шпигунстві, а не в тероризмі

Як пише "Новая газета", таке рішення Єрофєєв прийняв з адвокатом.

"З моїм адвокатом ми хочемо перекваліфікувати статтю з тероризму на шпигунство. Без коментарів", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Єрофєєв заявив, що нікого не вбивав і не вважає себе терористом.

Як відомо, 16 травня під час бойового зіткнення в районі міста Щастя військовослужбовці 92-ї окремої механізованої бригади затримали двох російських спецназівців зі складу диверсійно-розвідувальної групи — Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

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Міноборони Росії заявило, що зазначені громадяни проходили військову службу, але діючими військовими не є.

19 травня СБУ оприлюднила свідчення російських військових. Тоді ж затриманим оголосили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 258-3 КК України за участь у терористичній діяльності т. зв. "ЛНР".

Вони обидва не можуть вважатися військовополоненими, оскільки між Росією і Україною офіційно немає війни.

Один з військових РФ – Олександр Александров, сержант з третьої бригади спецназу в Тольятті (РФ), контрактник, служить з 12 грудня 2012 року. Чоловік розповів про те, що група базувалася в Луганську, а сам він приїхав в Україну захищати область.

Александров назвав прізвища всіх членів групи, а також повідомив, що в Україну вони увійшли 26 березня у складі 2-го батальйону у складі 220 осіб.

Другий – капітан Євген Єрофєєв родом з Куйбишева. Російський колишній солдат-строковик третьої окремої бригади спецназу в Тольятті впізнав командира Євгена Єрофєєва і заявляє, що той не звільнявся зі служби.

22 травня український суд вирішив тримати під вартою російських військовослужбовців.