Затриманий спецназівець РФ Єрофєєв заявив, що нікого не вбивав і не вважає себе терористом

Про це він заявив в інтерв'ю "Шустер Live", пише Українська правда.

Російський військовий також визнав, що дійсно мав при собі снайперську гвинтівку, яку потім демонстрували журналістам як доказ того, що потрапили в полон росіяни служать в регулярній армії РФ, проте стверджує, що робив це вже під час спроби сховатися від українських військових.

Також Єрофеєв висловив думку, що "навряд чи в когось попав", коли стріляв. "Хотів би потрапити під обмін і опинитися вдома", - сказав він в інтерв'ю, відповідаючи на запитання хотів би він, щоб його відкрито судили в Україні, або ж хоче, щоб його обміняли і повернули в Росію.

Він зазначив, що бойовики "ДНР" та "ЛНР" утримують багато українських військових, "які теж хочуть додому, яких чекають вдома батьки та сім'ї".

Раніше радник голови СБУ Маркіян Лубківський заявив, що затримані в Україні російські військові після спілкування із журналістамизмінюють свою позицію.

Як відомо, 16 травня під час бойового зіткнення в районі міста Щастя військовослужбовці 92-ї окремої механізованої бригади затримали двох російських спецназівців зі складу диверсійно-розвідувальної групи - Олександра Алєксандрова та Євгена Єрофєєва.

Міноборони Росії заявило, що зазначені громадяни проходили військову службу, але діючими військовими не є.

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19 травня СБУ оприлюднила свідчення російських військових. Тоді ж затриманим оголосили підозру в скоєнні злочинів, передбачених ст. 258-3 КК України за участь у терористичній діяльності т.зв. "ЛНР".

Вони не можуть вважатися військовополоненими, бо Україна і Росія офіційно не перебувають в стані війни.

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Один з військових РФ - Олександр Алєксандров, сержант з третьої бригади спецназу в Тольятті (РФ), контрактник, служить з 12 грудня 2012 року. Чоловік розповів про те, що група базувалася в Луганську, а сам він приїхав в Україну захищати область.

Александров назвав прізвища всіх членів їхньої групи, а також повідомив, що в україну зайшли 26 березня у складі 2-го батальйону в кількості 220 осіб.

Другий - капітан Євген Єрофєєв родом з Куйбишева.

Російський колишній солдат-строковик третьої окремої бригади спецназу в Тольятті визнав командира Євгена Єрофєєва і заявляє, що той не звільнявся зі служби.

22 травня український суд дозволив тримати під вартою російських військовослужбовців.