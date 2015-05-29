Конфлікт на Донбасі спричинили дії Росії, а не зміцнення партнерства ЄС та України – Штайнмаєр

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив у рамках 8-го Київського безпекового форуму.

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"Півтора роки народ України потерпає від насильницького конфлікту. Люди з обох боків гинуть кожного дня, близько 2 млн людей втратили свої домівки. Давайте з самого початку чітко скажемо, що викликало цей конфлікт: анексія Росією Криму в порушення норм міжнародного права і продовження військових дій на сході України. Тобто, йдеться про той шлях конфронтації, який обрала Росія. Саме в цьому лежать коріння цього конфлікту, а не в тому, як дехто говорить, у прискоренні партнерства між ЄС та Україною", - наголосив Штайнмаєр.

За його словами, Євросоюз готовий надавати допомогу Україні для відновлення політичної та економічної стабільності і збереження української єдності.