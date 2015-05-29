Росія внесла у список "нев’їзних" голландського депутата, який назвав Путіна маніяком
Росія заборонила в'їзд трьом депутатам з Нідерландів, серед них – парламентар, який назвав Володимира Путіна КДБістським злочинцем і маніяком.
Про це пише Європейська правда з посиланням на голландське видання AD.nl.
"Російський список взагалі не відповідає міжнародному праву і є непрозорим", - цитує видання міністра закордонних справ Нідерландів Берта Коендера.
В МЗС Нідерландів заявили, що РФ пояснила свій чорний список відповіддю на санкції Заходу, запроваджені після анексії Криму і вторгнення на схід України.
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Список осіб, яким заборонений в’їзд до РФ, посольство Нідерландів у Москві отримало в четвер.
Зовнішньополітичне відомство не розкриває імен депутатів з чорного списку.
Водночас видання зазначає, що до списку "нев’їздних" до Росії потрапив депутат Луї Бонтес, який назвав президента РФ Володимира Путіна загрозою європейській безпеці і КДБістським злодієм.
"Імперія зла повернулась. Ми не повинні стати жертвами маніяка Путіна", - цитує видання висловлювання депутата.
Крім того, Бонтес переконаний у тому, що саме Росія причетна до катастрофи літака МН17. "У цьому списку дуже багато громадян ЄС. Просто неймовірно", - прокоментував Бонтес заборону в'їзду.
Як повідомляв УНІАН, у відповідь на заходи Євросоюзу Росія склала свої списки європейських політиків, яким заборонено в'їжджати на російську територію.