Яценюк: Україна розраховує, що її питання стане одним з ключових на саміті "Великої сімки"

Київ розраховує, що на саміті країн "Великої сімки" (G7) українське питання буде одне з основних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив після зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром під час спільної заяви для ЗМІ сьогодні у Києві.

"Цей візит дуже важливий, оскільки Німеччина приймає саміт "Великої сімки". І ми сподіваємося, що на саміті країн "Великої сімки" українське питання буде одне з основних", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, саміт «Великої сімки» відбудеться 7-8 червня у Німеччині.

27 травня віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс заявив, що лідери країн „Великої сімки” на саміті у червні шукатимуть спільні підходи щодо найбільших загроз у сфері зовнішньої політики.

До складу G7 входять Німеччина, США, Канада, Японія, Франція, Велика Британія, Італія. "Велика вісімка" перетворилася на "сімку" після того, як країни G7 в 2014 році зібралися на саміт у Брюсселі без Росії. Таке рішення було прийнято після анексії Криму Росією.