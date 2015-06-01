МЗС Грузії: призначення Саакашвілі не зіпсує відносини з Україною

Про це заявив речник МЗС Грузії Давид Кереселідзе, пише Грузія Онлайн.

"Незважаючи ні на що, незважаючи на те суверенне рішення, яке приймає українська влада, і подобається нам це чи не подобається, це є їх суверенним правом, неможливо нагнітати, або псувати відносини, і це не повинно стояти на порядку денному, оскільки ми насамперед повинні виходити з державних інтересів, з тих дружніх, партнерських, традиційних історичних зв'язків, які є у Грузії і України. Ніякі інші, будь-які рішення не повинні вплинути на відносини між двома країнами", - заявив Кереселідзе.

Читайте такожПрезидент Грузії розкритикував Саакашвілі за відмову від грузинського громадянстваЗа його словами, "сьогодні Україна перебуває у важкому стані. Україна у стані війни, і їй необхідно розвиток, солідарність, підтримка, і Грузія, її влада, будь-яка її гілка завжди готова підтримати її".

Церемонія представлення Саакашвілі місцевому активу відбулася в Одесі 30 травня.