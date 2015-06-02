Саакашвілі пояснив, чому відмовився від громадянства Грузії

"Цілком реально, що, зберігаючи грузинський паспорт, я приречений на взяття під варту в Грузії... Я змушений жити за межами Грузії через свій статус обвинуваченого", - сказав Михайло Саакашвілі в інтерв'ю Бі-бі-сі.

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Колишній президент також підкреслив, що пішов на такий крок, оскільки Одеса тісно пов'язана з ситуацією в Грузії.

"Якщо коли-небудь Одеса - боже збав! - упаде, тоді і Грузію можуть стерти з карти - ось що їх об'єднує. Це так очевидно, якщо ви уважно придивіться до геополітики регіону. Тому, звичайно, я мав на увазі і грузинські інтереси, коли погодився на цю пропозицію. Це справжня лінія фронту в протистоянні Путіну", - заявив Михайло Саакашвілі.

"Я сподіваюся, що не тільки президент Порошенко, але й інші члени українського уряду зрозуміють, що жити по-старому вже не вийде. Мені здається, президент розуміє це. Моє призначення говорить про те, що він схильний до дуже незвичайних, дуже радикальних рішень, які застануть багатьох зненацька. Ви знаєте, тут все буде по-іншому", - зазначив Михайло Саакашвілі.