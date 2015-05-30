Саакашвілі анонсував масштабні кадрові перестановки в керівництві Одещини

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час спілкування з журналістами, після офіційного вступу на посаду.

За його словами, він отримав згоду президента Петра Порошенка на кардинальні зміни у керівному складі області.

«Прошу одеситів, а населення вважаю своїм основним начальником, дати мені шанс на перетворення. Зокрема, на залучення на керівні посади молодих людей, яких будемо залучати через відкриті конкурси», - сказав Саакашвілі.

Він акцентував, що пріоритет буде відданий достойним, чесним і професійним людям.

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За його словами, потрібні нові обличчя, нові ініціативи, необхідно зробити все для залучення в регіон не тільки значної кількості туристів, а й багатьох інвесторів.

«Ми також будемо жорстко контролювати витрачання бюджетних коштів», - сказав новий голова ОДА, уточнивши, що саме в цій сфері є безліч лазівок для зловживань.

Крім того, Саакашвілі в числі пріоритетів своєї діяльності в найближчій перспективі називає наведення порядку в роботі місцевої митниці, зазначивши, що отримав на це «мандат» від президента України. Саакашвілі наголосив, що «кумівства не буде».

Новий голова Одеської ОДА має намір впритул зайнятися проблемою з ремонтом автомобільних доріг в області, які перебувають в жахливому стані.

«Коли люди побачать, що влада працює, держава про них піклується, сепаратистські настрої зникнуть самі по собі», - запевнив Саакашвілі.