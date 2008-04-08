Політолог вважає, що Балога риє Тимошенко яму

Українські політологи вважають, що зростання інфляції вигідно противникам уряду, в тому числі й команді Президента.

Про це йдеться у опитуванні експертів, проведеному Київським інститутом проблем управління ім. Горшеніна.

Так, директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ назвав очевидним те, що в наявності інфляції зацікавлений Президент України Віктор ЮЩЕНКО та його команда.

„Віктор БАЛОГА та інші вороги уряду, які хочуть продемонструвати, що уряд ні на що не здатний, збити рейтинг Юлії ТИМОШЕНКО, або взагалі придумати щось, щоб можна було її позбутися”, - сказав М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

За його словами, вони не лише зацікавлені, вони активно діють у цьому напрямку. „Неодноразово В.ЮЩЕНКО, В.БАЛОГА і його заступник Олександр ШЛАПАК говорили про загрозу галопуючої інфляції. А коли високопосадовці говорять про це, люди сприймають це всерйоз, в результаті – накручуються інфляційні очікування. Сказати, який відсоток підвищення цін на товари і послуги лежить на совісті В.ЮЩЕНКА, мені важко, але цей відсоток досить високий”, - зауважив експерт.

Крім того, М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що у підвищенні цін також зацікавлені представники опозиції, оскільки кожна поразка уряду для них – це їхня власна перемога.

Ще зацікавлені в інфляції та виграють від неї роздрібні торгівельні мережі, оскільки це для них додатковий привід підвищити ціни і отримати додаткові прибутки, вважає політолог.

„Є об’єктивні причини інфляції – зростання цін на енергоносії та продукти харчування на світових ринках. Не виключаю, що існує також картельна змова роздрібних торгових мереж, і вони збільшують ціни понад об’єктивні показники. А невигідна інфляція людям і уряду», - наголошує М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

У свою чергу, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО висловив думку, що інфляція невигідна абсолютній більшості людей в Україні, бо це удар по їхньому добробуту. За його словами, вигідна вона може бути лише тим людям, які, по-перше, за рахунок зростання цін отримують додатковий спекулятивний прибуток. Він навів приклад, коли це робиться за рахунок коливання курсу валют, штучного підвищення цін на окремі товарні групи. В.ФЕСЕНКО підкреслив, що держава має думати про те, як шляхом ринкових інструментів впливати на таких недобросовісних гравців ринку.

„Є ще один елемент вигоди інфляції, пов’язаний з тим, що навколо інфляції та інфляційних очікувань ведеться ще й політична гра”, - зазначив експерт. Але він вважає, що ця гра не дуже ефективна, „і взагалі, я б не радив політикам гратися в цю гру, бо ніколи не знаєш, як і по кому вона вдарить”.

В.ФЕСЕНКО зауважив, що минулого року, напередодні парламентських виборів, коли почалась хвиля інфляції, соціологи проводили опитування, і виявилось, що виборці, в залежності від своїх політичних переконань перекладали відповідальність за інфляцію як на діючий уряд, так і на опозицію, на Президента. „Звичайно - і так буде завжди - інфляція діє не на користь діючого уряду. До речі, проблема уряду Ю.ТИМОШЕНКО полягає в тому, що вони поки не знайшли ефективного інструменту протидії інфляційним тенденціям. Але, якщо хтось свідомо гратиме на збільшення інфляційних процесів, програш може бути загальним», - переконаний В.ФЕСЕНКО.

Експерт Школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Сергій КИСЕЛЬОВ підкреслив, що згідно із статтею 116 Конституції України саме уряд несе відповідальність за економічну і цінову політику. Питання інфляції може бути ключовим питанням критики уряду, хоча далеко не всі причини інфляції були сформовані за останні три місяці. Він нагадав про світові тенденції: рівень інфляції в США зараз є найвищим за останні 17 років, в ЄС – найвищим за 15 років. До того ж багато чинників інфляції перейшли з минулого року – нижче 2% рівень інфляції в Україні не знижувався, починаючи з вересня 2007 року, зазначив експерт.

„Тож з політичної точки зору інфляція вигідна опонентам діючого уряду. З економічної точки зору набагато більше тих, хто програє. І, в першу чергу, це - населення. В Україні інфлює і долар, і гривня, оскільки, на відміну від валют багатьох інших країн, гривня жорстко прив’язана до курсу долара», - зауважив С.КИСЕЛЬОВ.

У свою чергу, директор PR-групи “Політтех” Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ вважає, що питання інфляції має політичний підтекст, оскільки є важелем впливу на політичних опонентів та нерозривно пов’язане з великим бізнесом. Він підкреслив, що найбільший вплив на регуляторний механізм інфляції має Кабінет міністрів і Національний банк, які, по суті, сперечаються за вплив на ці механізми. Експерт переконаний, що в інфляції насамперед зацікавлені компанії-експортери, оскільки це дозволяє їм отримувати додаткові прибутки. В той же час, за словами Т.БЕРЕЗОВЦЯ, ревальвація гривні для великого бізнесу, як, наприклад, СКМ, ІСД, група Костянтина ЖЕВАГО становить велику проблему.

Ті компанії, які навпаки орієнтовані на імпортування, безперечно, від цього виграють.

„Уряду Ю.ТИМОШЕНКО від попередників дістався досить-таки високий рівень інфляції – приблизно, на рівні 17%. Ю.ТИМОШЕНКО, з одного боку, змушена використовувати всі наявні ресурси для гасіння інфляції, а з іншого боку – соціальні виплати, які здійснюються в великих обсягах, певним чином дестабілізують урядову політику”, - зазначає Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ. За його словами, в умовах, коли між урядом і Національним банком немає належної співпраці, кожен бореться з інфляцією власними інструментами.

„Причина лежить в політичній площині: Національний банк належить більше до компетенції В.ЮЩЕНКА і представляє саме його інтереси. Багато буде залежати від того, хто стане наступником Володимира СТЕЛЬМАХА на посаді голови НБУ. Найбільше зараз говорять про кандидатуру Петра ПОРОШЕНКА, який є непримиренним ворогом діючого прем’єра. У випадку його призначення говорити про покращення співпраці між урядом і НБУ не доводиться», підкреслив експерт.