СБУ допитає народних депутатів у справі про узурпацію влади Януковичем

Про це повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк. За його словами, матеріали справи про узурпацію влади Віктором Януковичем складаються з 20 томів, у кожному з яких приблизно по 300 сторінок.

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Говорячи про допити, Василь Вовк зауважив: "Допитуються судді, допитуються народні депутати. Ми почали з тих, хто в минулому був народним депутатом і був помічений у незаконному голосуванні... Ми працюємо за планом. Цього тижня у нас за планом допитати 15 народних депутатів, у тому числі й колишніх".

Як зазначив Василь Вовк, на даний час вже допитано 10 суддів Конституційного суду. Проте він відмовився називати їхні прізвища.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня в СБУ поінформували про відкриття кримінального провадження проти Януковича та ряду суддів Конституційного суду за узурпацію влади шляхом нелегітимного внесення змін до Конституції у 2010 році. Провадження відкрито за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу ("зловживання службовим становищем").