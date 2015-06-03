СБУ допитає народних депутатів у справі про узурпацію влади Януковичем
СБУ допитає найближчим часом 15 народних депутатів, які сприяли узурпації влади колишнім президентом Віктором Януковичем.
Про це повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк. За його словами, матеріали справи про узурпацію влади Віктором Януковичем складаються з 20 томів, у кожному з яких приблизно по 300 сторінок.
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Говорячи про допити, Василь Вовк зауважив: "Допитуються судді, допитуються народні депутати. Ми почали з тих, хто в минулому був народним депутатом і був помічений у незаконному голосуванні... Ми працюємо за планом. Цього тижня у нас за планом допитати 15 народних депутатів, у тому числі й колишніх".
Як зазначив Василь Вовк, на даний час вже допитано 10 суддів Конституційного суду. Проте він відмовився називати їхні прізвища.
Як повідомляв УНІАН, 9 квітня в СБУ поінформували про відкриття кримінального провадження проти Януковича та ряду суддів Конституційного суду за узурпацію влади шляхом нелегітимного внесення змін до Конституції у 2010 році. Провадження відкрито за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу ("зловживання службовим становищем").