СБУ підтвердила провадження проти Януковича та суддів Конституційного суду

Про це в коментарі УНІАН повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

«СБУ відкрила кримінальне провадження проти екс-президента України та суддів Конституційного суду за частиною 2 статті 364 (зловживання службовим становищем)», - сказала вона.

Читайте такожСБУ відкрила справу про узурпацію влади проти Януковича і суддів Конституційного суду - ВолохВ СБУ уточнили, що «кримінальна справа стосується узурпації влади, зокрема щодо нелегітимного внесення змін до Конституції у 2010 році».

«Більш детальна інформація буде протягом дня», - додала Гітлянська.

Раніше про провадження проти Януковича і суддів повідомив член громадської ради при Міністерстві юстиції Карл Волох.