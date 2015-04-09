СБУ підтвердила провадження проти Януковича та суддів Конституційного суду
10:39, 09 квітня 2015Політика
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СБУ відкрила кримінальне провадження проти екс-президента України Віктора Януковича та суддів Конституційного суду щодо зловживання службовим становищем та нелегітимного внесення змін до Конституції у 2010 році.
REUTERS
Про це в коментарі УНІАН повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.
«СБУ відкрила кримінальне провадження проти екс-президента України та суддів Конституційного суду за частиною 2 статті 364 (зловживання службовим становищем)», - сказала вона.
Читайте такожСБУ відкрила справу про узурпацію влади проти Януковича і суддів Конституційного суду - ВолохВ СБУ уточнили, що «кримінальна справа стосується узурпації влади, зокрема щодо нелегітимного внесення змін до Конституції у 2010 році».
«Більш детальна інформація буде протягом дня», - додала Гітлянська.
Раніше про провадження проти Януковича і суддів повідомив член громадської ради при Міністерстві юстиції Карл Волох.
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