Рада достроково закрила сьогоднішнє засідання

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, перший заступник голови ВР Андрій Парубій після кількох результативних голосувань наголосив, що в сесійній залі немає достатньої кількості народних депутатів для прийняття рішень, і тому о 13:45, тобто на 15 хвилин раніше, закрив сесійне засідання.

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Як відомо, у середу парламент працює тільки на ранковому засіданні, яке завершується о 14 годині.

Між тим, сьогодні ВР працювала без перерви, який, згідно з регламентом, має бути з 12:00 до 12:30, оскільки розглядала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Сергія Мельничука і Сергія Клюєва.