Рада достроково закрила сьогоднішнє засідання
Сьогоднішнє засідання Верховної Ради достроково закрито, оскільки при голосуванні не було достатньої кількості голосів для прийняття результативних рішень.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, перший заступник голови ВР Андрій Парубій після кількох результативних голосувань наголосив, що в сесійній залі немає достатньої кількості народних депутатів для прийняття рішень, і тому о 13:45, тобто на 15 хвилин раніше, закрив сесійне засідання.
Читайте такожДепутати нарешті включили до порядку денного законопроекти про місцеві вибори
Як відомо, у середу парламент працює тільки на ранковому засіданні, яке завершується о 14 годині.
Між тим, сьогодні ВР працювала без перерви, який, згідно з регламентом, має бути з 12:00 до 12:30, оскільки розглядала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Сергія Мельничука і Сергія Клюєва.