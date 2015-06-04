Після атаки на Мар'їнку секторальні санкції щодо Москви мають бути посилені - Єлісєєв

Представник України при Європейському Союзі Костянтин Єлісєєв закликав керівництво ЄС дати належну оцінку порушенню мирного процесу на сході України і вважає, що секторальні санкції щодо Росії після атаки на Мар'їнку мають бути посилені.

Про це у четвер в Брюсселі повідомляє місія України при ЄС. "У зв’язку зі здійсненням масованої атаки бойовиків на Мар'їнку із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв звернувся до керівництва Євросоюзу із закликом належним чином відреагувати та дати рішучу оцінку порушенням мирного процесу", - йдеться у повідомленні.

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За словами дипломата, вперше з часів наступу на Дебальцеве, Мінські домовленості "опинилися на межі повного зриву, атака на Мар'їнку має стати відправною точкою для посилення секторальних санкцій стосовно Москви".

"У контексті наближення до Саміту G7 (7-8 червня), засідання Ради ЄС у закордонних справах (22 червня) та засідання Європейської Ради (25-26 червня) посол Костянтин Єлісєєв закликав Євросоюз вжити невідкладних кроків на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, включаючи посилення санкційного тиску на Москву з метою мотивування її до виконання взятих на себе зобов’язань", - зазначається в повідомленні.