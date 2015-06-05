Порошенко заявляє, що в ООН вивчать можливості використання миротворців на Донбасі

Офіс підтримки ООН вивчить можливості застосування миротворців Радбезу ООН на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент України Петро Порошенко на прес-конференції.

Він нагадав, що недавно Київ відвідував генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.

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«Ми також домовилися, що буде зроблено перший крок, і буде відкрито в Україні, і ми зараз працюємо, щоб прискорити цей процес, так званий офіс підтримки ООН, це перший передовий загін, який вивчить можливості застосування миротворців Радбезу ООН», - сказав президент.

Порошенко пообіцяв разом з урядом, МЗС робити все можливе для прискорення цього рішення.

Довідка УНІАН. 18 лютого РНБО України ухвалила рішення звернутися до ООН і ЄС з проханням про розгортання в Україні операцій з підтримання миру. На думку членів РНБО, миротворча місія ООН повинна бути розміщена уздовж лінії розмежування на Донбасі і неконтрольованих ділянок державного кордону з РФ.

На думку Порошенка, найкращим форматом для України буде базування поліцейської місії Євросоюзу, яка працюватиме на підставі рішення Ради безпеки ООН.

Згодом Київ передав Брюсселю звернення до Ради Європейського Союзу з проханням розглянути можливість розгортання міжнародної місії з підтримки миру і стабільності на Донбасі.

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21 квітня генсек ООН під час телефонної розмови з президентом України Порошенко підкреслив, що розміщення миротворчої місії з мандатом організації на Донбасі залежить від рішення Ради безпеки ООН.

8 травня під час переговорів з генсеком ООН Пан Гі Муном Порошенко домовився про відкриття в Україні офісу організації з координації дій з ОБСЄ, що також сприятиме імплементації Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.