Аналітики попереджають, що Росія може розіграти в Україні зміну влади за "грузинським сценарієм"

В Україні може статися "легальна" зміна влади на проросійських ставлеників - так званий "грузинський сценарій".

Про це йдеться у звіті аналітичної групи Da Vinci AG, яким володіє УНІАН.

"Нинішня економічна і соціальна ситуація в Україні призводить до різкої втрати рейтингу всіма основними політичними гравцями, як у владі, так і опозиції. Зростає протестний електорат і кількість людей, які не довіряють жодному з діючих політиків. До середини осені подібна тенденція буде посилена", - йдеться у звіті.

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Аналітики відзначають, що зростає ймовірність появи абсолютно нових популістських політичних рухів і лідерів, які поки що не активні на ринку і проводять лише точкові акції.

"Ці політичні сили будуть використовувати український патріотичний дискурс і відповідну символіку, стояти на формально антиросійських позиціях, перебувати в опозиційній ніші і намагатися отримати рейтинг на популістській хвилі, апелюючи до відновлення в Україні соціальної держави і категорії справедливості", - зазначається у звіті Da Vinci AG.

За оцінками експертів, місцеві вибори восени 2015 року стануть перевіркою на дієздатність цих сил. У разі позитивного результату для них, в Україні буде розпочато кампанію з дискредитації парламенту з вимогою нових перевиборів законодавчого органу. Нові вибори можуть принести перемогу проросійським проектами і привести до влади уряд, повністю підконтрольний Кремлю, але він формально не стоятиме на проросійських позиціях.

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"При такому сценарії на Україну чекає затяжна політична криза по лінії Верховна Рада/Кабмін – Президент. Нова зона політичної турбулентності зупинить спроби реформування, відкине Україну ще далі в економічному плані, призведе до нової антиунітарної Конституції і дасть можливість для подальшого поділу країни на зони впливу", - заявляють аналітики.

В той же час вони не виключають, що Москва може обмежитися ставкою на економічний і військовий аспект нової політики щодо України. Відмінністю такої моделі є погіршення наслідків для окупованих територій Донбасу.