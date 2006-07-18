Лідери Антикризової коаліції хочуть голосувати таємно

Лідери фракцій Партії регіонів, Соціалістичної партії України і Комуністичної партії України відмовились обирати віце-спікера парламенту у відкритому режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив один з лідерів фракції «Наша Україна» Роман ЗВАРИЧ.

За його словами, на засіданні Погоджувальної ради, яке відбулося під час перерви у сьогоднішньому засіданні парламенту, представники фракції БЮТ запропонували провести сьогоднішнє голосування щодо кандидатури на пост віце-спікера у відкритому поіменному режимі. Однак, зазначив Р.ЗВАРИЧ, цю пропозицію підтримала тільки фракція «Нашої України», а три інші фракції відмовились.

Р.ЗВАРИЧ додав, що тепер обрання заступника голови парламенту відбуватиметься згідно з Регламентом, шляхом таємного голосування бюлетенями.

Депутат сказав, що це голосування може відбутися вже завтра.

Від фракції БЮТ на цю посаду претендує Олександр ТУРЧИНОВ.