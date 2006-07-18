Тимошенко незадоволена і думає, що робити далі

Блок Юлії Тимошенко незадоволений розподілом парламентських комітетів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона вважає, що ті комітети, які мають належати опозиції, БЮТ не отримав. «Вони виділені за залишковим принципом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона додала, що зараз депутати від БЮТ будуть радитись на засіданні фракції, що робити далі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідери фракцій ВР узгодили проект постанови щодо розподілу парламентських комітетів. Поки що невідомо, який саме принцип розподілу комітетів передбачає цей документ.