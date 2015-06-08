Євродепутат стверджує, що санкції проти Росії продовжать, але не посилять

Про це сказав євродепутат Яцек Саріуш-Вольський в ефірі Польського радіо, передає "ЄвроПравда".

"Є згода "сімки", щоб утримати санкції. І нема нікого, хто на це не згоден" - зазначив він.

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За його словами, питання українсько-російських відносин зайняло близько половини вчорашнього порядку денного саміту.

"Чи буде ця єдність в ЄС? Звісно, дехто зробить кислі міни, зокрема, є ті країни, які зберігають прихильне ставлення до Росії. Однак головна позиція, що санкції будуть збережені", - сказав Саріуш-Вольський.

"Але я не думаю, що є шанси на посилення санкцій", - додав він.

Нагадаємо, президент Європейської ради Дональд Туск напередодні заявив, що зміна санкційного режиму щодо Росії може бути тільки у бік посилення обмежувальних заходів.