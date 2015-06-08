Канада, Німеччина та Великобританія наполягають на важливості єдиної позиції країн G7 щодо ситуації в Україні

Про це пише DT.UA з посиланням на повідомлення прес-служби канадського прем'єра Стівена Харпера в ході зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель і прем'єр-міністром великої Британії Девід Кемерон в рамках саміту "Великої сімки".

Вони підкреслили, що Росія повинна поважати і виконувати Мінські угоди.

Читайте такожСаміт "Великої сімки" підтвердить політику санкцій проти Росії - ТускКрім того, лідери країн обговорили економічні питання. Так, мова йшла про якнайшвидшу ратифікацію торговельної угоди між Канадою та ЄС.

У бесіді з британським прем'єр-міністром Харпер порушив тему боротьби з міжнародною терористичною організацією "Ісламська держава в Іраку і Сирії, де Канада і Великобританія приймають здійснюється в США операції по ліквідації ісламістів.

У прес-службі також повідомили, що канадський прем'єр-міністр в ході саміту G-7 провів зустрічі з головами Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером і Європейської ради Дональдом Туском, на яких обговорив деталі остаточної ратифікації угоди про торгівлю між ЄС і Канадою.

Крім цього, обговорювалася ситуація в Україні і в Греції. "Харпер чітко дав зрозуміти, що необхідно вирішити грецька боргова криза", - відзначили в прес-службі.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Німеччині почався саміт лідерів країн G7.На запрошення канцлера ФРН Ангели Меркель на саміті зібралися президенти США Барак Обама, Франції Франсуа Олланд, прем'єр-міністри Великобританії Девід Кемерон, Італії Маттео Ренці, Канади Стівен Харпер і Японії Сіндзо Абе.