Обама: через бажання Путіна захистити російськомовних вони опинилися на полі битви
За іронією долі прагнення президента РФ захистити російськомовне населення принесло їм лише біду.
Про це президент США Барак Обама заявив під час прес-конференції по завершенню саміту G7, що пройшов у Німеччині, повідомляє Європейська Правда.
"Путін казав, що прагне захистити російськомовних. Але іронія долі – "допомога" Путіна вилилася в те, що російськомовні опинилися на полі битви" - сказав він.
Читайте такожОбама: G7 готова ввести додаткові санкції проти Росії у разі потребиОбама закликав виконувати Мінські угоди, щоб зупинити руйнацію економіки окупованих територій та зупинити страждання місцевого населення.
"Економіка зруйнована, вони опинилися без роботи, багато хто лишився без даху над головою - їх будинки зруйновано. Вони страждають! І найпростіший шлях зупинити їх страждання – виконати мінську угоду", - наголосив президент США.
Раніше УНІАН повідомляв, що за словами президента США Барака Обами, скасування санкцій проти Росії залежить від відмови президента Володимира Путіна продовжувати хибну політику відродження Радянського Союзу.