Обама: через бажання Путіна захистити російськомовних вони опинилися на полі битви

Про це президент США Барак Обама заявив під час прес-конференції по завершенню саміту G7, що пройшов у Німеччині, повідомляє Європейська Правда.

"Путін казав, що прагне захистити російськомовних. Але іронія долі – "допомога" Путіна вилилася в те, що російськомовні опинилися на полі битви" - сказав він.

Читайте такожОбама: G7 готова ввести додаткові санкції проти Росії у разі потребиОбама закликав виконувати Мінські угоди, щоб зупинити руйнацію економіки окупованих територій та зупинити страждання місцевого населення.

"Економіка зруйнована, вони опинилися без роботи, багато хто лишився без даху над головою - їх будинки зруйновано. Вони страждають! І найпростіший шлях зупинити їх страждання – виконати мінську угоду", - наголосив президент США.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами президента США Барака Обами, скасування санкцій проти Росії залежить від відмови президента Володимира Путіна продовжувати хибну політику відродження Радянського Союзу.