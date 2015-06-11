МЗС України висловлює протест у зв’язку з рішенням суду продовжити арешт Надії Савченко

Про це повідомляє прес-служба Міністерство закордонних справ України.

«Безпідставне та неправомірне судове рішення стало черговим підтвердженням небажання Російської Федерації дотримуватися визначених у Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей положень, що, серед іншого, передбачає звільнення всіх заручників та осіб, що незаконно утримуються, за принципом «всіх на всіх»», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російська сторона вкотре проігнорувала статус Надії Савченко як члена ПАРЄ, що користується європейським парламентським імунітетом, порушивши таким чином взяті на себе зобов’язання у рамках Ради Європи.

Читайте такожРосія повинна дотримуватися Мінських угод і звільнити Савченко - посол США«Міністерство закордонних справ України категорично вимагає від російської сторони дотримуватися власних зобов’язань, зокрема забезпечити повне виконання Мінських домовленостей і, у тому числі, негайно звільнити Надію Савченко і всіх інших громадян України, що незаконно утримуються під вартою на території Росії», - заявляє МЗС.

Як повідомляв УНІАН раніше, московський міський суд за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту української льотчиці, народного депутата Надії Савченко ще на три місяці - до 30 вересня, загалом до 15 місяців тримання під вартою.