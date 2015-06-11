Журналіст Подольський вчинив штовханину з міліцією на засіданні суду у справі Гонгадзе

Як передає кореспондент УНІАН, з початку судового засідання, яке розпочалося об 11 год., колегія суддів так і не змогла розпочати розгляд справи, оскільки Подольський в чергове заявив, що не дозволить приступити до розгляду справи по суті, поки генпрокурор не відповість на надіслане на його адресу звернення щодо тиску на Пукача під час розгляду справи у Печерському районному суді Києва.

Головуючий судової колегії Степан Гладій неодноразово намагався заспокоїти Подольського та просив його висловлюватися по суті справи, але той не зважав. В результаті суддя поставив запитання учасникам процесу, чи є ще якісь клопотання, після чого Подольський піднявся зі свого місця і пішов в напрямку суддів, заявляючи, що не дасть проводити засідання.

В результаті між Подольським та представниками судової міліції сталася невелика штовханина.

Після цього Подольський вибачився перед працівниками міліції і судове засідання продовжилося.

Довідка УНІАН. 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат вдови Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Олексій Подольський.

4 червня Теличенко відкликала апеляційну скаргу на вирок Пукачу.

Сьогодні, 11 червня, Апеляційний суд Києва продовжив розгляд скарги на вирок Пукачу.